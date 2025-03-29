В Беговом районе Москвы завершается укладка кровли строящегося бизнес-центра

Проект готов уже на 60%

В Беговом районе столицы продолжается строительство бизнес-центра – сейчас там завершают укладку кровли. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



"Строящийся бизнес-центр состоит из трех 20-этажных башен. В единое пространство их объединит трехуровневая подземная стоянка на 589 машино-мест. Совокупная площадь трех корпусов – около 132 тысяч квадратных метров",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



По словам Овчинского, интересной деталью зданий станут балконы, расположенные на разных уровнях в трех башнях. На нижних этажах нового бизнес-центра появятся кафе, рестораны, салоны красоты и магазины.



Новый бизнес-центр сможет похвастаться хорошей транспортной доступностью. В пяти минутах ходьбы расположены Белорусский вокзал с платформами первого и четвертого Московских центральных диаметров, станция метро "Белорусская" и Ленинградский проспект.



Строящийся бизнес-центр станет частью многофункционального городского квартала SLAVA, который возводится на месте бывшего часового завода "Слава". Проект готов уже на 60%, завершить его строительство девелопер планирует в 2026 году.