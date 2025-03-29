В Москве обсудили строительство в зоне объектов культурного наследия

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В Ситуационном центре правительства Москвы состоялся семинар, посвященный особенностям строительства и реконструкции в зонах объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. В мероприятии приняли участие более 80 человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, встречи с представителями строительной отрасли традиционно посвящены конкретным услугам, которые предоставляются тем или иным уполномоченным органом.
"В ходе прошедшего семинара рассмотрели такие вопросы, как получение разрешения на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с нею участках, получение разрешения на строительство на особо охраняемых природных территориях, регенерацию историко-градостроительной среды и многое другое",
– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Организатором мероприятия выступил Департамент градостроительной политики при поддержке Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы.
Образовательные мероприятия для застройщиков и специалистов строительной отрасли в формате "Работа над ошибками" проводятся с 2016 года.
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