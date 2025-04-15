Новые правила продажи билетов в театры Москвы подтвердили эффективность в борьбе с перекупщиками

Новые правила продажи билетов в театры Москвы подтвердили эффективность в борьбе с перекупщиками
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Места на востребованные культурные события стали доступнее москвичам

Попасть на самые популярные постановки столичных театров стало проще благодаря новым правилам продажи билетов. На это указал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

По его данным, необходимость вводить личные данные посетителя при покупке билетов отсеяла часть спекулянтов, поэтому добросовестным зрителям стало легче.

"Мы сейчас анализируем, как меняется ситуация с перекупщиками, но уже видим позитивный тренд. Раньше некоторые наши театры постоянно сталкивались с тем, что билеты на самые востребованные спектакли после появления в продаже исчезали партиями, а позже появлялись на сторонних ресурсах. Уже по другим ценам",

– пояснил Фурсин ситуацию с доступностью билетов.

Он также отметил, что именные билеты положительно сказываются на повышении безопасности массовых мероприятий.

С 15 марта 2024 года в Москве действует пилотный проект, касающийся правил продажи и посещения культурных мероприятий в учреждениях, подведомственных столичному Депкульту.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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