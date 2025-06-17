Министр армии США Дрисколл сообщил о беседе с солдатом на Луне

"Находится на Луне": министр армии США удивил публику странным заявлением
Фото: www.unsplash.com
Общественность была ошарашена

Министр американской армии Дэниел Дрисколл во время очередного интервью одному из популярных в Штатах каналов сделал неожиданное заявление, сообщив о недавнем общении с космонавтом, "находящимся на Луне". По его словам, страна может гордиться тем, что делает армия – от помощи при природных катаклизмах до "вчерашнего разговора с солдатом-астронавтом на Луне".

После этого заявления никаких дополнительных пояснений от чиновника не последовало: он не назвал имя таинственного космического труженика и не уточнил, о каком полете шла речь. В дальнейшем в речи министра тема спутника Земли также не поднималась.

Британская пресса предположила, что чиновник попросту оговорился, имея в виду не небесное тело, а Международную космическую станцию. Журналисты предполагают, что он говорил о полковнике Энн Макклейн, которая сейчас действительно находится на борту МКС.

Слова министра вызвали множество обсуждений в соцсетях и СМИ, однако сам он никак не прокомментировал свою странную фразу.

К слову, недавно британский адмирал неожиданно перешел на русский, обсуждая перспективы западной военной коалиции.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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