В Абхазии уволили с работы чиновницу после слов о "нищих" туристах из России

В Абхазии чиновницу погнали из правительства после мерзких слов о россиянах
Кристина Лакербая. Кадр: соцсети
Женщина позволила себе лишнее и была наказана

В Абхазии разгорелся общественный скандал после высказываний работницы Минтуризма, которые были восприняты как оскорбление путешественников из нашей страны. Кристина Лакербая, занимавшая пост начальника отдела приема и выдачи разрешительных документов, заявила, что приезжающие "за 300 рублей" гости республике не нужны, поскольку они якобы не приносят дохода и питаются "Дошираком".

Видеофрагмент с ее речью распространился в соцсетях. В нем дама утверждает, что такие отдыхающие "не покупают сувениры, стоят в очереди за стаканом сока в отеле, а на улице ничего не берут".

После бурной реакции общественности и критики в адрес чиновницы, пресс-служба абхазского лидера Бадры Гунбы заявила о том, что женщину сняли с высокого поста. Министр туризма Астамур Логуа доложил главе республики о ее отстранении, отметив, что сказанное вызвало справедливое возмущение и не отражает позицию властей.

Президент подчеркнул, что в республике дорожат гостями и подобные высказывания недопустимы. Туризм остается одной из ключевых сфер абхазской экономики, и формулировки, обижающие туристов, наносят ущерб как имиджу республики, так и интересам ее жителей.

К слову, ранее россиянам назвали три самые опасные страны для туризма.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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