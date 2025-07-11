Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным

Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным
Фото: АГН "Москва"
Власти намерены уделить приоритетное внимание омоложению многоквартирных застроек в городе

Программа реновации в Москве должна реализовываться планомерно, а не как в европейских странах, когда дом признают аварийным и расселяют всех жильцов, отметил в интервью РИА "Новости" Сергей Собянин. Столичный мэр убежден, что неправильный подход приведет к градостроительному хаосу, в результате чего людей придется переселять слишком далеко от их родного района – и так быть не должно.

Собянин указал, что для поддержания современности и молодости столицы необходимо не только застраивать промзоны и свободные площадки, но также постепенно реновировать старые застройки – это должно стать одной из ключевых задач городских властей.

Мэр напомнил, что в советские годы многие дома возводили из расчета, что они простоят 30-50 лет, после чего придет коммунизм и их перестроит. Сейчас же многоэтажные дома советской постройки небезопасны для проживания – это касается как 9-12-этажных, так и пятиэтажных застроек.

"Поэтому, конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов, и вообще весь город, если мы хотим, чтобы этот город был всегда вечно молодым и современным, то в нем не только нужно застраивать промзоны или свободные площадки, возводя современные дома, а оставляя за своей спиной морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы", – отметил Сергей Собянин.

Ранее в Департаменте градостроительной политики сообщили о строительстве нового дома по программе реновации в СВАО.

Источник: РИА "Новости"
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