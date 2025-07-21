Искалеченная модель Ковальчук рассказала, кто издевался над ней в Дубае

История эффектной блондинки получила огромный резонанс

История 20-летней модели Марии Ковальчук снова оказалась в центре внимания после ее откровенного рассказа в интервью Ксении Собчак. Весной 2025 года девушку нашли в тяжелом состоянии в Дубае: она находилась без сознания, получила серьезные травмы и после провела длительное время в реанимации. До сих пор точные обстоятельства произошедшего оставались неизвестными.

По словам блондинки, изначально она планировала вылет в Таиланд, но пропустила рейс. Когда она покидала отель, случайно встретила двух знакомых молодых людей из обеспеченных семей, живущих в Дубае. Вместе с ними были еще две девушки.

Один из мужчин предложил ей остаться на ночь в его номере и полететь позже на частном самолете. Сначала все казалось легкой на подъем девушке безобидным, но уже на следующий день ситуация вышла из-под контроля.

Вернувшись с алкоголем, компания начала вести себя агрессивно. Как рассказала модель, ее начали запугивать, громили посуду и заявляли, что она отныне "принадлежит" им. Попытки несчастной уйти ни к чему не привели, ее удерживали силой.

Более того, одна из девушек надела ее одежду и ушла, прихватив с собой паспорт. Попытка бегства через балкон окончилась провалом, ее поймали и вернули обратно.

Модели все же удалось выбраться, но на улице ее настигли преследователи. Последующее она вспоминает смутно, она очнулась уже в больничной палате. Модель не исключает, что причиной нападения могла стать ее активность на платформе OnlyFans, однако конкретных ответов у нее нет. Расследование в ОАЭ, по ее словам, почти не движется, несмотря на серьезность произошедшего.

Девушка продолжает лечиться, передвигается в инвалидном кресле и надеется, что справедливость все-таки восторжествует.

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