Сервис "Мосбилет" на mos.ru поможет спланировать летний досуг

Специальный алгоритм создаст персональную подборку событий для каждого пользователя

Летом в Москве проходит множество мероприятий для зрителей любого возраста и разных интересов. Не пропустить ничего важного и грамотно спланировать досуг поможет сервис "Мосбилет" на mos.ru.

Для удобства пользователей события летнего сезона объединили в информационном блоке "Лето с Мосбилетом", в который можно попасть с главной страницы сервиса. Мероприятия здесь сгруппированы по тематикам. Нажав на соответствующие иконки, можно быстро перейти к бронированию кортов для падел-тенниса, ознакомиться с возможностями для досуга в музее-заповеднике "Царицыно" и афишей концертов в зале "Зарядье", узнать расписание событий в "Зеленом маркете" проекта "Лето в Москве".

Это позволит быстро найти развлечение по вкусу и не пропустить главные события этого лета. К примеру, в разделе "Популярно в Москве" собраны мероприятия, спектакли и концерты, которые вызывают наибольший интерес у москвичей и туристов.

Можно воспользоваться и персональной подборкой блока "Специально для вас". Чтобы настроить сервис, нужно выбрать интересующие события и их тематику. Так, при выборе раздела "Выставки" будет предложено уточнить, какие варианты подходят: живопись, современное искусство или фотография. Затем алгоритм проанализирует предпочтения и создаст подборку с учетом заданных параметров.

"Мосбилет" – официальный столичный сервис оформления билетов на мероприятия в городских учреждениях культуры, в том числе адресованные детям. При этом покупка детских билетов максимально упрощена.