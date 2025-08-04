Датский зоопарк предложил жертвовать домашних животных на корм хищникам

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Зоопарк, расположенный в городе Ольборг на севере Дании, опубликовал сообщение с ужасающей просьбой по поводу домашних питомцев. Руководство организации просит приносить в парк животных, от которых владельцы по разным причинам хотят отказаться. Как пояснили сотрудники, этих животных будут использовать на корм хищникам.
В обращении, размещенном на официальной странице учреждения, говорится, что прием таких питомцев помогает не только избежать их бессмысленного усыпления, но и обеспечивает хищникам питание, близкое к природному. Администрация утверждает, что это способствует сохранению инстинктов и улучшает общее состояние животных.
Представители зоопарка заверили, что всех поступивших животных усыпят специально обученные сотрудники, а сам процесс будет проходить "максимально гуманно". В качестве потенциальных жертв принимаются кролики, куры, морские свинки, а также, в отдельных случаях, даже лошади.
Публикация сопровождается фото хищного зверя с оскаленной пастью и содержит ссылку на сайт, где посетители могут подробнее узнать о порядке передачи животных. В самой Дании и за ее пределами такое предложение уже вызвало волну споров и обсуждений.
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