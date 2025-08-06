Овчинский: в рамках КРТ на улице Щорса построят жилье для участников программы реновации

Овчинский: в рамках КРТ на улице Щорса построят жилье для участников программы реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Проект позволит обеспечить новым жильем около 680 москвичей

В районе Солнцево на западе Москвы скоро появится жилье, куда смогут переехать участники программы реновации. В соответствии с проектом комплексного развития территории (КРТ) реорганизуемый участок находится на улице Щорса. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По словам министра, реализацией проекта займется назначенный городом оператор. В течение шести лет он возведет на участке площадью 0,77 гектара 30,6 тысячи квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Адрес участка, отведенного под жилую застройку в Солнцеве: улица Щорса, владения 5 и 5Б.

"Общая площадь квартир составит 18,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 680 москвичей. За счет размещения на первых этажах домов предприятий малого и среднего бизнеса здесь будет создано более 50 рабочих мест",

– цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики отметили, что участок, где будет построено жилье для переселения москвичей по программе реновации, расположен в районе со сложившейся инфраструктурой. Поблизости находится станция метро "Солнцево".

Ранее решение о комплексном развитии участков нежилой застройки в районе Солнцево подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас в столице на разных стадиях готовности находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. По мере реализации программы бывшие промзоны, неэффективно используемые и заброшенные территории превращаются в привлекательные и полезные городские пространства. Так, в рамках проекта КРТ на Верхней Сыромятнической улице скоро появится современный многофункциональный комплекс с офисами, магазинами, кафе и спортобъектами, благодаря которому в Басманном районе будут созданы новые рабочие места и комфортные зоны досуга.

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