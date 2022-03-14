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На Западе обновили список грехов – теперь поводом для гонений и наказаний там стала национальность. По словам замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на горячую линию организации поступает множество обращений наших соотечественников за рубежом, которые подвергаются нападкам из-за событий на Украине.
"Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность",
– прокомментировала Поклонская ситуацию. Она предупредила, что такие настроения в обществе могут привести к негативным последствиям, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось о массовой русофобии за рубежом на фоне спецоперации РФ на Украине. Нападки и оскорбления терпят как обычные русскоязычные граждане, так и официальные лица.
Здравомыслящие люди, конечно, тоже остаются. Многие из них поддержали запущенный в Сети флешмоб #StopHatingRussians.
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