Выходцев из России притесняют и унижают в других странах

На Западе обновили список грехов – теперь поводом для гонений и наказаний там стала национальность. По словам замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на горячую линию организации поступает множество обращений наших соотечественников за рубежом, которые подвергаются нападкам из-за событий на Украине.

"Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность",

– прокомментировала Поклонская ситуацию. Она предупредила, что такие настроения в обществе могут привести к негативным последствиям, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о массовой русофобии за рубежом на фоне спецоперации РФ на Украине. Нападки и оскорбления терпят как обычные русскоязычные граждане, так и официальные лица.

Здравомыслящие люди, конечно, тоже остаются. Многие из них поддержали запущенный в Сети флешмоб #StopHatingRussians.