Запад вернулся во времена инквизиции – Поклонская

Запад вернулся во времена инквизиции – Поклонская
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выходцев из России притесняют и унижают в других странах

На Западе обновили список грехов – теперь поводом для гонений и наказаний там стала национальность. По словам замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на горячую линию организации поступает множество обращений наших соотечественников за рубежом, которые подвергаются нападкам из-за событий на Украине.

"Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность",

– прокомментировала Поклонская ситуацию. Она предупредила, что такие настроения в обществе могут привести к негативным последствиям, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о массовой русофобии за рубежом на фоне спецоперации РФ на Украине. Нападки и оскорбления терпят как обычные русскоязычные граждане, так и официальные лица. 

Здравомыслящие люди, конечно, тоже остаются. Многие из них поддержали запущенный в Сети флешмоб #StopHatingRussians.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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