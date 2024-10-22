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Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров дал комментарий по поводу недавно прозвучавших жестких заявлений грузинских политиков о войне с Россией. Шеф российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы нет оснований ставить под сомнения их слова. Дипломат отметил, что заявления о том, что западная коалиция попыталась подтолкнуть Тбилиси к войне с Российской Федерацией, звучат более чем правдоподобно.
Ранее основатель правящей политсилы "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал резонансное заявление о том, что высокопоставленный западный чиновник хотел убедить экс-руководителя грузинского правительства Ираклия Гарибашвили развязать краткосрочную войну с нашей страной. По его словам, чиновник утверждал, что конфликт продлился бы всего три-четыре дня. Это признание вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения как в Грузии, так и за ее пределами.
"Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", – отреагировал российский министр.
Очевидно, что такая политика вмешательства со стороны западной коалиции в дела других стран является не новой и часто повторяющейся. Западные страны нередко пытаются навязать свою волю и втягивать другие государства в конфликты, никак не учитывая их реальные интересы. Москва, в свою очередь, всегда внимательно следит за подобными заявлениями и делает соответствующие выводы.
К слову, ранее в Польше сделали неожиданное признание о России.
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