Ситуация на международной арене постоянно накаляется

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров дал комментарий по поводу недавно прозвучавших жестких заявлений грузинских политиков о войне с Россией. Шеф российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы нет оснований ставить под сомнения их слова. Дипломат отметил, что заявления о том, что западная коалиция попыталась подтолкнуть Тбилиси к войне с Российской Федерацией, звучат более чем правдоподобно.



Ранее основатель правящей политсилы "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал резонансное заявление о том, что высокопоставленный западный чиновник хотел убедить экс-руководителя грузинского правительства Ираклия Гарибашвили развязать краткосрочную войну с нашей страной. По его словам, чиновник утверждал, что конфликт продлился бы всего три-четыре дня. Это признание вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения как в Грузии, так и за ее пределами.

"Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", – отреагировал российский министр.

Очевидно, что такая политика вмешательства со стороны западной коалиции в дела других стран является не новой и часто повторяющейся. Западные страны нередко пытаются навязать свою волю и втягивать другие государства в конфликты, никак не учитывая их реальные интересы. Москва, в свою очередь, всегда внимательно следит за подобными заявлениями и делает соответствующие выводы.

К слову, ранее в Польше сделали неожиданное признание о России.