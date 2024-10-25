США готовят оружие для подавления спутников РФ - Bloomberg

ВС США проболтались об оружии против российских спутников
Картинка: сгенерировано ИИ
Противостояние выходит на новый уровень

Представители американских вооруженных сил проболтались об оружии, которое предназначено для подавления российских и китайских спутников. По крайней мере, соответствующая информация появилась в американской прессе.

Так, журналисты авторитетного издания Bloomberg, ссылаясь на космические силы США, сообщили, что в 2025 году страна введет в строй новое оружие для подавления "вражеских" спутников. Это новейшее вооружение предназначено для нейтрализации китайских и российских спутников на ранних этапах возможного конфликта, что выводит противостояние в космосе на новый уровень.

Ожидается, что это оружие сможет подавлять сигналы, нарушать работу навигационных и разведывательных спутников, и создавать преграды для коммуникаций. Разработка прошла через ряд технических трудностей, которые замедлили проект, из-за чего его запуск откладывался на два года. Теперь, преодолев основные проблемы, система готовится к развертыванию и будет введена в эксплуатацию к следующему году.

Оружие предназначено для быстрого реагирования в случае обострения международного конфликта и позволит США наносить удары по космическим системам противника, снижая его возможности в управлении и координации на поле боя. Космическая сфера становится важной частью современных военных стратегий.

Очевидно, что появление таких глушилок может привести к гонке вооружений в космической сфере, поскольку другие страны также сделают упор на развитие аналогичных технологий для защиты своих спутников.

К слову, ранее на Западе заявили о новой фазе украинского конфликта.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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