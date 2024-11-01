США задумали получить доступ в Черное море через Дунай - Патрушев

Раскрыт коварный план США на Черное море
Фото: www.unsplash.com
Американцы продолжают наращивать эскалацию

Раскрыт очередной коварный план вашингтонской администрации и ее союзников по НАТО. Западная коалиция всерьез настроена расширить военно-морское присутствие в Черном море. Соответствующей информацией поделился помощник российского лидера и глава Морской комиссии РФ Николай Патрушев.

Так, стало известно, что американцы вместе с союзниками намерены использовать внутренние водные пути Европы, в том числе Дунай, чтобы получить доступ к Черноморью и укрепить свои военные позиции в регионе. Государственный деятель отметил, что Запад делает все возможное, чтобы сохранить свое доминирование, в том числе в водах Мирового океана, и не скрывает амбиции по изменению режима черноморских проливов.

Этот план американцев является серьезной угрозой для национальных интересов России, поскольку усиление натовского присутствия в Черном море может изменить стратегический баланс и ослабить позиции РФ в этом регионе. Очевидно, что такие шаги могут повлечь за собой рост напряженности и непредсказуемые последствия, поскольку российские власти будут вынуждены предпринимать ответные меры для защиты своих интересов.

Россия продолжает внимательно следить за действиями НАТО и готова реагировать на любые угрозы, связанные с безопасностью в Черноморском регионе.

К слову, ранее стало известно об удивительном "сюрпризе" для России от Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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