Позорное и отвратительное действо

"Яркий, изысканный и романтичный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2023", созданный Лаймой Вайкуле, с 26 по 30 июля 2023 года соберет самых востребованных звезд эстрады, легендарных мировых музыкантов и актуальных исполнителей", – обещал сайт мероприятия.

Правда, под видом "актуальных исполнителей" на сцене в итоге появились русофобы, иноагенты, предатели Родины и трансвеститы. Цирк уродов, словом.

Продавая билеты, родственница "эсэсовца" Вайкуле сразу предупредила, что часть вырученных в первый день фестиваля денег пойдет на финансирование украинской Армии.

Но именно на первый день, когда выступал украинский балет, билеты оказались непроданными – даже в русофобской Латвии желающих поддерживать карателей, нацистов и военных преступников, много не нашлось.

Тогда Вайкуле, понимая, что много преступному киевскому режиму не сможет дать много, пошла на хитрость. Она решила в остальные дни фестиваля проецировать на задник сцены QR-код с надписью "Поддержка Украины". Причем надпись эта шла на разных языках. Переходишь по ней, и жертвуешь хоть копеечку. Смысл такой, что если ты не купил билет на первый день, помоги Незалежной хоть в третий, хоть в пятый.

Возмутительней всего, что Вайкуле обязала участников своего шабаша с сцены призывать зрителей жертвовать деньги Украине. Выглядело это клянченье как в "12 стульях": "Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь..."

Особенно старалась Нино Катамадзе из Грузии. Та, что в запрещенной соцсети опубликовала пост, где сообщила о разрыве отношений с нашей страной: "Я всегда говорила, что Россия – оккупант, а ее руководитель является врагом моей страны, а значит и моим". А специально для поездки к своей такой же русофобской подруге Вайкуле она выучила фразу на латышском, чтобы все точно поняли, как сильно Украина нуждается в деньгах. Права старорусская пословица: "Когда Бог хочет наказать человека – Он лишает его разума"...