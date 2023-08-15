Барановская напугала россиян новостью о закрытии шоу "Мужское/Женское"

Ведущая подняла больную тему

Российская ведущая Юлия Барановская начала активно развивать карьеру на телевидении после скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным. До этого она словно жила в тени своего возлюбленного. В 2012 году, когда Юлия была беременна третьим малышом, Аршавин бросил ее. Но это не сломило сильную натуру девушки. Она продолжала развиваться, стала писательницей и телеведущей.

Сейчас 43-летняя звезда успешно воспитывает троих детей, которых родила в гражданском браке с футболистом. У многодетной матери-одиночки два сына Арсений и Артем и дочь Яна.

Одним из самых известных и удачных проектов с участием Юлии Барановской стало шоу "Мужское/Женское", в котором звезда вместе с соведущим Александром Гордоном на публике разбирают житейские проблемы простых людей.

Недавно ведущая сделала громкое заявление и подняла тему о возможном закрытии любимой россиянами программы. В прошлом году программа "Мужское/Женское" была приостановлена, но вскоре шоу снова начало выходить в эфир.

На этот раз Барановская успокоила поклонников и заявила, что в ближайшее время программу закрывать не собираются. Шоу "Мужское / Женское", как и раньше, выходит в эфир с понедельника по пятницу. Ведущая отметила, что съемки проекта временно прекращались лишь на период летних отпусков. В это время в эфир выходили архивные выпуски передачи.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Юлия Барановская проявила силу своего характера во время командировки в Донбасс.