Ани Лорак в тугих лосинах покрутила упругими ягодицами на камеру

Певица раздразнила фанатов

Российская певица Ани Лорак является одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. В России ее любят миллионы поклонников за яркую харизматичную натуру и особенную манеру исполнения песен.



В прошлом году Ани Лорак на время ушла в тень. Она долгое время хранила молчание из-за напряженной политической обстановки. Но в последнее время певица словно оттаяла и стала чаще давать о себе знать. Артистка стала снова давать концерты и выходить в свет в компании нового возлюбленного, тренера по йоге Исааком Виджараком.

На днях Ани Лорак показала кадры с репетиции очередного выступления. Певица предстала в ярком образе, тугих лосинах и коротком топе. Лорак игриво танцевала, виляя бедрами. Такой наряд выгодно подчеркнул все сексуальные изгибы и упругие ягодицы артистки. Фанаты осыпали певицу комплиментами и прислали ей кучу смайликов в виде сердечек в комментариях.

"Аппетитные виды", "Ох, вот это формы", "Лосины смотрятся просто умопомрачительно", "Ну богиня", – написали комментарии.

Россияне отметили, что у Ани Лорак идеальная фигура, которая с годами становится только лучше.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции.