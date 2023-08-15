Ани Лорак в тугих лосинах покрутила упругими ягодицами на камеру

Ани Лорак в тугих лосинах покрутила упругими ягодицами на камеру
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица раздразнила фанатов

Российская певица Ани Лорак является одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. В России ее любят миллионы поклонников за яркую харизматичную натуру и особенную манеру исполнения песен. 

В прошлом году Ани Лорак на время ушла в тень. Она долгое время хранила молчание из-за напряженной политической обстановки. Но в последнее время певица словно оттаяла и стала чаще давать о себе знать. Артистка стала снова давать концерты и выходить в свет в компании нового возлюбленного, тренера по йоге Исааком Виджараком.

На днях Ани Лорак показала кадры с репетиции очередного выступления. Певица предстала в ярком образе, тугих лосинах и коротком топе. Лорак игриво танцевала, виляя бедрами. Такой наряд выгодно подчеркнул все сексуальные изгибы и упругие ягодицы артистки. Фанаты осыпали певицу комплиментами и прислали ей кучу смайликов в виде сердечек в комментариях. 

"Аппетитные виды", "Ох, вот это формы", "Лосины смотрятся просто умопомрачительно", "Ну богиня", – написали комментарии. 

Россияне отметили, что у Ани Лорак идеальная фигура, которая с годами становится только лучше. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции.

Ани Лорак. Фото: соцсети

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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