Пугачевой в Израиле грозит потеря пособия по старости и-за отъезда в Латвию

Пугачевой в Израиле грозит потеря пособия по старости и-за отъезда в Латвию
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как выживает самая известная пенсионерка

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную.Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Она получила израильское гражданство и синий паспорт "даркон".

Граждане, приехавшие в Израиль после 60 лет, могут рассчитывать на специальное пособие по старости, которое по размеру не больше обычной социальной надбавки. Правда, человек, получающий такое пособие, может выехать за границу на срок не более 72 дня, иначе он теряет право на него. 

В июле Алла Пугачева прибыла в Латвию – сбежала от израильского летнего зноя. Но Рижском взморье Примадонне долго засиживаться нельзя – иначе выплаты прекратятся. А права на пенсию в Израиле у нее нет, потому что нет трудового стажа и нет отчислений в фонд социального страхования. 

А вот российскую пенсию – около 60 тысяч рублей в месяц с учетом доплаты за звание Народной и статус ликвидатора ЧАЭС – певица продолжает исправно получать на карточку. Хотя в России давно и не живет.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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