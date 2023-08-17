"Что ж ты перед холопами пела?": Пугачеву жестко осадили за позорные слова

"Что ж ты перед холопами пела?": Пугачеву жестко осадили за позорные слова
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певице прикрыли рот

После начала спецоперации певица Алла Пугачева все бросила на родине и улетела за границу вместе с семьей. Теперь артистка мечется по миру в поисках более легкой жизни, а своих бывших сограждан обзывает непотребными словами и демонстрирует странное поведение. 

Певица, композитор и поэт Катя Семенова прокомментировала поведение Аллы Пугачевой и ее критику в адрес России. Женщины знакомы лично и пересекались на творческих проектах.

Семенова высмеяла слова Пугачевой о "холопах и рабах". По ее мнению, это позорит только саму Примадонну, ведь по сути она изменила сама себе и своим принципам.

"Что ж ты перед холопами столько лет пела? Мир большой, ну правда. И нет такой профессии, которая позволяла бы одному человеку оскорблять других людей", – отметила певица.

Катя Семенова призналась, что была поражена таким заявлением артистки и до сих пор удивляется этим ее словам. Кроме того, звезда удивлена тем, что Примадонну в России еще кто-то умудряется оправдывать. Артистка в любом случае не имела никакого морального права оскорблять людей. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что известный политик заявил о вероятной смерти Аллы Пугачевой за границей. 

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Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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