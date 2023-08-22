Оголившаяся звезда "Великолепного века" засветила упругую грудь без белья

Актриса показала сочные формы

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем в "Великолепном веке", недавно отметила 40-летие. Несмотря на возраст, звезда роскошно выглядит и может похвастаться аппетитными формами и подтянутой фигурой.

Многие поклонники знают и любят ее как рыжеволосую турецкую султаншу. И хотя она на самом пике популярности покинула "Великолепный век", это амплуа прочно закрепилось за ней, даже несмотря на то, что за последние десять лет она сильно изменилась внешне. Она ушла от рыжего цвета волос, а ее лицо изменилось, предположительно, благодаря пластике.

На днях звезда выложила в своем аккаунте свежее фото, на котором предстала в голубом атласном платье без белья. Одежда обнажила ее плечи и сочную упругую грудь.

Стоит отметить, что Мерьем Узерли неохотно вспоминает период съемок в "Великолепном веке". Когда она покинула проект, то готовилась к рождению первенца. Из-за тяжелой работы на съемочной площадке актриса испытывала серьезные проблемы. Сейчас Мерьем воспитывает уже двух детей, при этом ее фигура восхищает поклонников до сих пор.

Ранее "Утро.ру" писало, чем Хюррем из "Великолепного века" отличается от настоящей Роксоланы.