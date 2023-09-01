Кагановская про распад с Ангелополом: Потребовал взять на полное обеспечение

Кагановская про распад с Ангелополом: Потребовал взять на полное обеспечение
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Всплыли грязные подробности расставания спортсменов

Мастера спорта Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол начали выступать вместе пять лет назад. С тех пор они стали чуть ли не самой перспективной российской парой в танцах на льду. Однако 31 августа 2023 года звездная пара распалась.

И 17-летняя Василиса Кагановская, и 19-летний Валерий Ангелопол за годы карьеры успели влюбить в себя огромное количество россиян. Узнав печальную новость, фанаты ринулись искать ответы в социальных сетях спортсменов – и нашли.

В мире фигурного катания прогремел грандиозный скандал, когда всплыли грязные подробности распада пары. Василиса Кагановская не стала молчать и выложила всю правду в соцсетях.

Как оказалось, Валерий Ангелопол потребовал от своей партнерши взять его на полное материальное содержание и даже подготовил соответствующий контракт на подпись. Разумеется, условия для несовершеннолетней фигуристки оказались неприемлемыми.

"Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался", – подчеркнула Василиса Кагановская.

Более того, фигуристка опубликовала фрагмент контракта, который, по ее словам, предложил Валерий Ангелопол. Спортсменка пояснила, что ни на какие альтернативные условия сохранения пары ее партнер не согласился.

Фото: _kaganovskay_14

Ранее скандал из-за контракта возник в мире шоу-бизнеса. Композитор Олег Влади обвинил певицу Светлану Лободу в подделке его подписи.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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