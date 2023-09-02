Зачем Агузаровой понадобились ноги Пугачевой

Певица всегда была экстравагантна

Знаменитая советская и российская певица Жанна Агузарова добилась невероятной славы за счет тяги к эпатажу. Школьные подруги вспоминают, что молодая Жанна с самого детства демонстрировала необычное поведение и всегда очень сильно выделялась среди сверстников.



Так, будущая знаменитая певица убеждала окружающих, что родилась в не подходящее для себя время. Мол, на самом деле, Агузарова должна была появиться на свет в будущем. Конечно, такие особенности поведения некоторых детей пугали, а кого-то смешили. В итоге в школьные годы Жанна стала изгоем.

Однако это несильно расстраивало будущую звезду отечественной сцены. Девушка всегда была себе на уме и не боялась экспериментов. Например, в какой-то момент она пришла в восторг от вида ног певицы Аллы Пугачевой. Агузаровой очень нравилось, как выглядела Примадонна – Жанна начала мечтать о таких же полных, аппетитных ножках.

Агузарова придумала, как исполнить свою мечту. На школьные дискотеки девушка обматывала ноги медицинскими бинтами, а сверху надевала колготки. Так ножки казались полнее и аппетитнее, ведь у самой Жанны они были тоненькими, как у подростка.

К слову, недавно в интернет-пространстве произвело фурор появление Жанны Агузаровой на съемочной площадке в красных стрингах.