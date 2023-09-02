Зачем Агузаровой понадобились ноги Пугачевой

Зачем Агузаровой понадобились ноги Пугачевой
Жанна Агузарова. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица всегда была экстравагантна

Знаменитая советская и российская певица Жанна Агузарова добилась невероятной славы за счет тяги к эпатажу. Школьные подруги вспоминают, что молодая Жанна с самого детства демонстрировала необычное поведение и всегда очень сильно выделялась среди сверстников.

Так, будущая знаменитая певица убеждала окружающих, что родилась в не подходящее для себя время. Мол, на самом деле, Агузарова должна была появиться на свет в будущем. Конечно, такие особенности поведения некоторых детей пугали, а кого-то смешили. В итоге в школьные годы Жанна стала изгоем.

Однако это несильно расстраивало будущую звезду отечественной сцены. Девушка всегда была себе на уме и не боялась экспериментов. Например, в какой-то момент она пришла в восторг от вида ног певицы Аллы Пугачевой. Агузаровой очень нравилось, как выглядела Примадонна – Жанна начала мечтать о таких же полных, аппетитных ножках. 

Агузарова придумала, как исполнить свою мечту. На школьные дискотеки девушка обматывала ноги медицинскими бинтами, а сверху надевала колготки. Так ножки казались полнее и аппетитнее, ведь у самой Жанны они были тоненькими, как у подростка.

К слову, недавно в интернет-пространстве произвело фурор появление Жанны Агузаровой на съемочной площадке в красных стрингах.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Загнаны в тупик: в США перечислили города, которые может потерять Украина

Дела киевского режима совсем плохи

Центробанк выступил с неприятной новостью для россиян

Регулятор ужесточает кредитную политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей