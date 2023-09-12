Обложила стюардессу матом: Слуцкая устроила истерику в самолете

Фигуристка не скупилась на крепкое словцо

Российская фигуристка Ирина Слуцкая потребовала особого отношения к себе и закатила скандал в самолете. Все дело в том, что она не хотела выполнять требования, которые положены по протоколу для всех пассажиров, а захотела пересесть на другое кресло якобы ради удобства маленького ребенка. Спортсменка хотела уступить ему место у окна.

Заметив это, стюардесса попросила Слуцкую вернуться на свое кресло согласно купленному билету и не меняться местами.

В результате фигуристка вышла из себя и начала снимать на видео происходящее. Она сделала к кадрам матерные подписи, выложив в интернет. В ролике видно, как стюардесса со спокойным лицом, стараясь сохранять дружелюбный тон, объясняет, что по протоколу строго запрещено меняться местами в самолете. В итоге Слуцкая пожелала стюардессе гореть в аду, сделав это во взлетающем самолете.

"Гори в аду, гребаная стюардесса! Видимо, моя ж*па нарушает центровку самолета", – отметила фигуристка.

Такое поведение очень удивило поклонников спортсменки и даже шокировало. Россияне поддержали стюардессу и осудили Ирину Слуцкую, которая закатила скандал. Многие уверены, что протокол есть протокол, и он равен для всех, независимо от звездности человека.

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