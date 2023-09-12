Посадка Airbus A320: пассажиры рассказали о происходящем внутри самолета

Посадка Airbus A320: пассажиры рассказали о происходящем внутри самолета
Фото: соцсети
Пилотам удалось спасти более сотни человек на борту

Утром, 12 сентября, в Омске произошла экстренная посадка самолета "Уральских авиалиний". Рейс совершался из Сочи. Как сообщили в МЧС, посадить судно пришлось в районе села Каменки Новосибирской области, прямо посреди поля. 

На борту в этот момент находились более 150 человек, из которых 23 – дети. На место выдвинулись сотрудники экстренных служб. После осмотра места происшествия и пассажиров они констатировали, что погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал "360"

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ гидросистемы Airbus A320. С такой поломкой пилоту удалось найти подходящее место и посадить самолет, не допустив травм у людей на борту, разрушений судна, строений или пожара. 

После произошедшего стало известно, кто находился за управлением Airbus A320 во время экстренной посадки в пшеничном поле. По данным источников, командир имеет фамилию Белов. Изначально сообщалось, что это житель Волгограда, но позже мужчина уточнил – рейс осуществлял его однофамилец. Пока никакой дополнительной информации о пилоте нет.

Люди в беседе с "Подъемом" рассказали, какая обстановка была внутри самолета во время экстренной посадки. Они утверждают, что никакой паники у людей не было и они до сих пор не понимают, что произошло. Сотрудники на борту действовали настолько профессионально, из-за чего пассажиры не переживали.

Перед заходом в Омск им сообщили, что приземляться не будут – погода не позволяет. Поэтому самолет вынужденно развернули. До посадки в поле всем объяснили, как нужно действовать в такой ситуации. Как только самолет прекратил ход, люди в срочном порядке покинули борт, опасаясь возгорания. Их расселят в пунктах временного содержания, сообщает RT.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник

Бить вглубь России: в США сделали заявление о передаче ВСУ мощных ракет

Киевский режим всерьез рассчитывает обзавестись смертоносным оружием

В Казахстане взвыли из-за последствий подлого удара по России

Москва продолжает выстаивать в экстремальных условиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей