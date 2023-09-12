Посадка Airbus A320: пассажиры рассказали о происходящем внутри самолета

Пилотам удалось спасти более сотни человек на борту

Утром, 12 сентября, в Омске произошла экстренная посадка самолета "Уральских авиалиний". Рейс совершался из Сочи. Как сообщили в МЧС, посадить судно пришлось в районе села Каменки Новосибирской области, прямо посреди поля.

На борту в этот момент находились более 150 человек, из которых 23 – дети. На место выдвинулись сотрудники экстренных служб. После осмотра места происшествия и пассажиров они констатировали, что погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал "360".

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ гидросистемы Airbus A320. С такой поломкой пилоту удалось найти подходящее место и посадить самолет, не допустив травм у людей на борту, разрушений судна, строений или пожара.

После произошедшего стало известно, кто находился за управлением Airbus A320 во время экстренной посадки в пшеничном поле. По данным источников, командир имеет фамилию Белов. Изначально сообщалось, что это житель Волгограда, но позже мужчина уточнил – рейс осуществлял его однофамилец. Пока никакой дополнительной информации о пилоте нет.

Люди в беседе с "Подъемом" рассказали, какая обстановка была внутри самолета во время экстренной посадки. Они утверждают, что никакой паники у людей не было и они до сих пор не понимают, что произошло. Сотрудники на борту действовали настолько профессионально, из-за чего пассажиры не переживали.

Перед заходом в Омск им сообщили, что приземляться не будут – погода не позволяет. Поэтому самолет вынужденно развернули. До посадки в поле всем объяснили, как нужно действовать в такой ситуации. Как только самолет прекратил ход, люди в срочном порядке покинули борт, опасаясь возгорания. Их расселят в пунктах временного содержания, сообщает RT.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.