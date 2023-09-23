Российским ТВ управляет мафия поддерживающих Украину экс-кавээнщиков – Семенова

Российским ТВ управляет мафия поддерживающих Украину экс-кавээнщиков – Семенова
Фото: www.unsplash.com
Артистка красочно описала происходящее за кулисами

Знаменитая певица Екатерина Семенова внимательно следит за происходящим на международной арене и в сфере шоу-бизнеса. Артистка выступила с разгромным заявлением по поводу творящегося на российском телевидении.

62-летняя звезда уверена, что на наших голубых экранах всем заправляют проукраинские силы. Семенова обратила внимание, что бывшие участники КВН буквально заполонили весь эфир. Артистка утверждает, что большинство из них – совсем не патриоты и в тяжелый для России момент втихую поддерживают нашего противника.

О ком конкретно идет речь, знаменитость уточнять не стала. При этом она добавила, что для молодых дарований дорога на голубой экран фактически закрыта, так как там действует настоящая мафия.

"На телевидении же давно существует, назовем ее так, мафия, это ни для кого не секрет. Также не секрет, что это кучка бывших кавээнщиков", – выступила с разгромной тирадой Семенова.

Артистка добавила, что ненавистники России занимают разные посты, включая очень высокие. Екатерину такое положение дел крайне тревожит.

К слову, ранее Семенова врезала поливающей грязью Россию Ахеджаковой за наглый поступок.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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