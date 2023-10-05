Директора Моисеева обвинили в обмане после скандала с многомиллионным памятником

Близкий человек певца уличил Сергея Гороха во лжи

Знаменитого артиста и любимца публики Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022 года. Уход певца из жизни стал большим ударом не только для его близких, но и для многочисленных поклонников. Единственное, что утешает их на сегодняшний день – роскошный памятник исполнителю, установленный на его могиле к годовщине смерти.

Увы, ответственный и радостный для многих день был омрачен скандалом. Далеко не все по достоинству оценили скульптуру, которая теперь украшает могилу покойного артиста. По мнению некоторых, памятник получился совершенно не таким, каким его хотели видеть, и не передает черты певца. Как писало "Утро.ру" ранее, монумент раскритиковал художник Никас Сафронов.

Впрочем, в громком скандале вокруг памятника есть и другой нюанс. На его открытии не присутствовали родственники Моисеева, которых многие ожидали увидеть. Бессменный директор покойного исполнителя Сергей Горох уверял, что пригласил на мероприятие родного брата артиста, живущего в Канаде. По словам сотрудника, он даже предлагал мужчине помощь с документами. Однако тот не приехал.

В беседе с журналистами родственник артиста Маркс Толкач прокомментировал ситуацию и объяснил свое отсутствие. Брат Бориса Моисеева обвинил его директора в обмане. По словам Толкача, Горох оповестил его не за две недели, как утверждает сам, а всего за день. Мужчина отметил, что не успел бы подготовить все необходимые для вылета бумаги за столь короткий срок даже при большом желании.

"То, что заявляет Горох, совершенно не соответствует тому, что он делает", – высказался брат Бориса Моисеева.