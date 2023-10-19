Куда пропала Елена Степаненко: какие горести случились с артисткой

Куда пропала Елена Степаненко: какие горести случились с артисткой
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look globallookpress.com
Поклонники гадают, куда исчезла после громкого развода звезда "Аншлага"

После громкого развода пять лет назад народная артистка Елена Степаненко исчезла из публичного пространства: перестала сниматься и появляться в свете.

Брак с коллегой по цеху Евгением Петросяном – второй для Степаненко. Супруги прожили вместе 33 года и развелись в 2018 году. Окружение артистки считает, что отчасти в этом виноват роман Евгения Вагановича с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. На ней он женился после развода, и сейчас пара воспитывает общего сына Вагана.

Развод Петросяна и Степаненко был долгим и сложным для обоих. После многочисленных судебных разбирательств они нашли общий язык и в итоге имущество поделили поровну. Детей у супругов не было. Друзья бывшей пары вспоминают, что Петросян, сосредоточенный на карьере, не хотел наследников.

Освободившись от уз брака, Елена Степаненко приобрела потрясающую фигуру, стремительно похудев, смогла справиться с переживаниями по поводу развода и отпустить бывшего мужа с миром. Однако выступать на одной сцене с ним она по-прежнему отказывается.

Некоторые коллеги считают, что исчезновение Елены связано с тем, что ей сложно выходить на сцену без Петросяна. Но с этим согласны не все: кто-то считает, что Степаненко – не дополнение к знаменитому супругу, а самостоятельная и талантливая артистка.

Сам Евгений Петросян признался, что не ожидал такого сложного и травматичного для обоих развода и хотел расстаться мирно.

Недавно в Сети появилась фотография молодой Елены Степаненко, и многие поняли, почему Петросян обратил внимание на Татьяну Брухунову.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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