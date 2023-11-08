Россияне в шоке от пахабного поведения Лазарева в России

Звезда угодил в новый скандал

Сергей Лазарев является очень популярным артистом, которого публика с нетерпением ждет в каждом российском городе. Не так давно у него стартовал новый тур по России, и теперь звезда активно гастролирует, радуя народ своим появлением. Тем не менее, поездки певца в последнее время все чаще оборачиваются скандалом, которые становятся достоянием общественности.

Некоторое время назад стало известно, что Лазарев устроил разборки в ресторане Новосибирска. Он пришел в заведение, но все места оказались заняты – это невероятно взбесило артиста, который разнес в своих соцсетях кухню, интерьер и прочие атрибуты общепита. Позже он сменил гнев на милость, когда владелец лично извинился перед ним и пригласил на бесплатную трапезу.

Теперь же Сергей Лазарев снова устроил публичное обсуждение места, в котором он остановился в Перми. Артист в своих соцсетях показал ванну отеля, пожаловавшись на желтые пятна и оставленный там черный волос.

"Я не хочу никого ругать, я не устраиваю скандалы, ничего. Но как мне на это реагировать, объясните мне, пожалуйста?", – возмутился знаменитость.

Он пояснил, что не стал оставаться на ночь в отеле и переехал в другое место. При этом Лазарев поблагодарил публику за то, она тепло и радостно приняла его в городе.

Впрочем, несмотря на попытки сгладить произошедшее, россияне остались в шоке от пахабного поведения Лазарева в России на фоне череды разборок с различными заведениями. Люди полагают, что артист стал в последнее время слишком избалованным.

"Обнаглел Сережа совсем уже, ведет себя очень пахабно", "Я понимаю, когда сервис не нравится. Но зачем это выносить на публику? Чтобы перед тобой публично извинились и плюшки подсунули?", "Ой, ну звезда. То не так, это. Может пора из России в Дубаи эмигрировать?",

– пишет народ в Сети.

Знаменитость на критику в свой адрес не отреагировал. Представители отеля, напротив, заявили, что после жалоб Сергея Лазарева проведут в номере ремонт.