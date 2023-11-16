Униженная Литвой российская балерина дала решительный отпор властям

Униженная Литвой российская балерина дала решительный отпор властям
Илзе Лиепа. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
Артистка заявила, что не может не говорить о любви к стране и поддержке президента

Российская балерина Илзе Лиепа, над которой некоторое время назад нависла реальная угроза лишиться литовского паспорта, тем не менее смело заявила о невозможности изменить собственную позицию.

Процедура лишения танцовщицы гражданства была предложена департаменту миграции Литвы после опубликованных в интервью высказываний Илзе Лиепы, содержащих открытую поддержку политики Кремля и осуждение стран Балтии, в том числе за неоднократные случаи сноса и демонтажа советских памятников.

Униженная Литвой российская балерина дала решительный отпор властям: на начатые меры проверки в свой адрес Лиепа дерзко ответила, что сегодня – время, когда молчать невозможно. И она не может и скрывать любовь к России или не говорить, что поддерживает президента своей страны. И если платой за эти искренние слова будет отнятый литовский паспорт – что ж, так тому и быть.

"Я ж не могу измениться. И я свою позицию высказываю", – отрезала танцовщица.

Между тем Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, напомнила, что Илзе Лиепа стала гражданкой страны не по праву рождения, а получила паспорт как привилегию. Премьер добавила, что уполномоченные законом службы имеют право обсуждать вопрос лишения балерины гражданства.

Напомним, в аналогичной ситуации Маргарита Дробязко, потерявшая паспорт Литвы, подала в суд.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Хоть бы одна каналья узнала меня": уехавшая Пугачева страдает без поклонников

Как Народная артистка Советского Союза живет сегодня на чужбине без толп поклонников.

Китай ответил на нанесенное Байденом оскорбление Си Цзиньпина

Лидер опять сделал одиозное заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей