Артистка заявила, что не может не говорить о любви к стране и поддержке президента

Российская балерина Илзе Лиепа, над которой некоторое время назад нависла реальная угроза лишиться литовского паспорта, тем не менее смело заявила о невозможности изменить собственную позицию.

Процедура лишения танцовщицы гражданства была предложена департаменту миграции Литвы после опубликованных в интервью высказываний Илзе Лиепы, содержащих открытую поддержку политики Кремля и осуждение стран Балтии, в том числе за неоднократные случаи сноса и демонтажа советских памятников.

Униженная Литвой российская балерина дала решительный отпор властям: на начатые меры проверки в свой адрес Лиепа дерзко ответила, что сегодня – время, когда молчать невозможно. И она не может и скрывать любовь к России или не говорить, что поддерживает президента своей страны. И если платой за эти искренние слова будет отнятый литовский паспорт – что ж, так тому и быть.

"Я ж не могу измениться. И я свою позицию высказываю", – отрезала танцовщица.

Между тем Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, напомнила, что Илзе Лиепа стала гражданкой страны не по праву рождения, а получила паспорт как привилегию. Премьер добавила, что уполномоченные законом службы имеют право обсуждать вопрос лишения балерины гражданства.

Напомним, в аналогичной ситуации Маргарита Дробязко, потерявшая паспорт Литвы, подала в суд.

