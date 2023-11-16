Счета Укупника арестованы: что случилось

Счета Укупника арестованы: что случилось
Аркадий Укупник. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Финансовое положение звезды дало трещину

Аркадий Укупник получил больше десяти повесток, в которых Федеральная налоговая служба рекомендовала ему погасить задолженности, накопившиеся за долгий срок. Артист так и не отреагировал на присланные бумаги: то ли по причине забывчивости, то ли не посчитал нужным уделять внимание такой ерунде. В итоге налоговая служба заблокировала все счета Аркадия Укупника, поскольку задолженности и набежавшие за время игнора пени так и не были выплачены.

Между тем долг рос и достиг суммы в 42 тысячи рублей. Подобная небрежность по отношению к задолженностям уже не первый раз проявляется у исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь". Так, вскрылось, например, что Аркадий Укупник не пожелал по какой-то причине выплачивать заслуженный гонорар частному охранному предприятию "Гольфстрим", выполнявшему обязанности по охране его недвижимости. Устав ждать оплаченных счетов, компания подала в суд на злостного звездного неплательщика. В итоге суд сумел взыскать 47 тысяч рублей из накопившегося долга в 72 тысячи.

Сам Аркадий Укупник то ли не желает обсуждать свои финансовые просчеты, то ли на самом деле не помнит о том, кому, сколько и когда задолжал, но при попытке корреспондентов телеграм-канала  "Mash" выяснить у него детали происходящего выпалил, что долгов у него никаких нет, и сразу же бросил трубку.

Ранее мы писали, что Укупник стал свидетелем проявления страшной истерики у Софии Ротару, которая панически боится летать на самолетах и выходит из себя при любой нештатной ситуации.

Источник: Телеграм-канал "Mash" • Требует проверки
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