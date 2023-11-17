Маликов высказался о разводе с супругой: "Нужно уметь прощать"

Маликов высказался о разводе с супругой: "Нужно уметь прощать"
Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Певец раскрыл секрет крепкого брака

Артист Дмитрий Маликов в прошлом году отметил 30-летие семейных отношений с Еленой Изаксон. Пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, поэтому нередко певца просят раскрыть, в чем их секрет. И в беседе с "Утро.ру" знаменитость признался, что есть несколько вещей, которые помогают ему поддерживать крепкие отношения и избегать развода с супругой.

"Нужно уметь прощать маленькие огрехи, быть внимательным, снисходительным и вести себя полегче на поворотах", – отметил он.

Маликов говорит, что у него с женой, как и у всех, бывают недопонимания в отношениях. На за столько лет они уже не обращают на них внимания – все быстро забывается, в том числе, и в силу возраста, пошутил артист.

Также он отметил, что среди его коллег настолько долгие браки и правда редкость. Но, как сообщает женский журнал "Клео.ру", Дмитрий Маликов благодарит за это именно свою супругу Елену, которая, по его словам, обладает невероятными добротой, мудростью и добрым сердцем. И даже спустя столько лет совместной жизни им тяжело даются расставания даже на неделю.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что его поражает работоспособность 76-летней Пресняковой.

Источник: Утро.ру
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