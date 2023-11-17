Похудевший Крутой появился на людях после разговоров о серьезной болезни

Композитор почти год скрывался от публики и никуда не показывался

В столице состоялась премьера "Пиковой дамы". Это совместное детище канала "Россия-Культура" и театра "Геликон-опера", созданное в рамках проекта "Театр в кино". На премьерный кинопоказ пришло немало знаменитостей. Мероприятие посетил и Игорь Крутой, до этого почти год избегавший многих светских событий.

Продюсер и композитор в последние несколько лет живет сразу в двух странах. В Штатах живут его жена, дочери, внучка. В России у него работа. Когда после почти годовой паузы Крутой показался на публике, и присутствующие, и телезрители опешили: композитор очень сильно похудел. Поговаривают, что сложности со здоровьем у продюсера начались уже давно. Несколько лет назад ему удалили кисту на поджелудочной железе. Тогда он впервые сбросил очень много килограммов.

Осенью текущего года Игорь Яковлевич стал членом жюри в шоу "Ты супер!". Он уже несколько лет работает с проектом, который дает шанс одаренным сиротам. О том, что он готов сотрудничать и в седьмом сезоне, знали давно. Но первые выпуски его кресло занимал певец Александр Панайотов. Сам Крутой показался на экране ближе к полуфиналу конкурса, подстегнув слухи о болезни. Впрочем, сам он не комментирует ничего.

Ранее мы писали, что на концерте в память Юрия Шатунова Игорь Крутой исполнил песню покойного музыканта "Седая ночь".



