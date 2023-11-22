Смотрел весь зал: Маликов громко оконфузился на "Золотом граммофоне"

Получение шестой статуэтки престижной музыкальной премии певец запомнит надолго

Дмитрий Маликов – любимец миллионов российских зрителей. Красивый, интеллигентный и талантливый исполнитель много лет выступает на эстраде и заслуженно получает награды – одних статуэток "Золотого граммофона" у него 13. Но шестая явно запомнится ему на долгие годы.

О конфузе, приключившемся с любимцем российских женщин, рассказал бывший участник коллектива "Чай вдвоем" Денис Клявер. Он вспомнил забавную ситуацию, произошедшую во время проведения очередной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Тогда исполнитель хита "Ты одна, ты такая" невольно оказался в неловкой ситуации.

Денис вспоминает, что тогда Дмитрий Маликов пришел на церемонию за очередной наградой и уже направлялся на сцену, когда организаторы решили включить фоновую музыку, чтобы оттенить легким музыкальным сопровождением выход исполнителя. Однако то ли случайно, то ли намеренно, выбор композиции оказался весьма нестандартным. На сцену Маликов выходил под песню "Ну что ж ты страшная такая", которую исполняла группа "Алексин".

Дуэт "Чай вдвоем", тогда еще не распавшийся, сложился от смеха, представив, как интеллигентный, корректный и джентльменски воспитанный Дмитрий идет по залу под шебутную и насмешливую музыку.

"Это было очень смешно", – вспоминал потом Денис Клявер.

Напомним, что премия "Золотой граммофон" проводится в нашей стране уже 28 лет и давно стала одной из главных церемоний на российской эстраде. Кстати, в этом году вести церемонию будет поп-король Филипп Киркоров.

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