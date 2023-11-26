Плющенко сделал громкое заявление о втором паспорте

Плющенко сделал громкое заявление о втором паспорте
Евгений Плющенко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press globallookpress.com
Фигурист заявил, что не понимает, с какой целью сообщили о его латвийском гражданстве

Дважды олимпийский чемпион Евгений Плющенко опроверг распространившуюся накануне в Сети информацию о том, что у него есть латвийское гражданство. Ситуация разгорелась после появления сплетен о предстоящем приезде россиянина на гастроли в Литву. Пользователи задумались, как фигурист пересечет границу, имея только российский паспорт?

В это время Витаутс Кернагис, состоящий в Комиссии по культуре литовского Сейма, заявил на местном канале, что муж Яны Рудковской имеет гражданство Латвии.

В Сети разгорелся шум, представители прессы тут же начали выяснять, правда ли, что у фигуриста имеется второй паспорт, ведь по закону нельзя быть одновременно гражданином и России, и Латвии. Правда, есть ряд исключений. В официальных органах журналистам никто ничего не сказал, потому что это запрещает закон о персональных данных.

На форумах и в соцсетях негодующие общественники и простые пользователи возмутились, что их обманули и чиновники, и сам Плющенко, скрывавший второй паспорт.

"Это дезинформация. У меня есть только гражданство РФ. Для меня эта ситуация – неприятный сюрприз", – сделал он заявление о втором паспорте.

Интересно, что о втором гражданстве фигуристов писал ограниченный ряд СМИ.

Ранее мы писали, что жена Евгения Плющенко Яна Рудковская резко отреагировала на насмешки в сторону их сына.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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