Малахов ответил обматерившему "Россию 1" актеру после скандала с флагом РФ

Ведущий рассказал, как все было на самом деле

Телеведущий Андрей Малахов сделал заявление после слов Михаила Мамаева о съемках программы "Привет, Андрей!". Актер написал возмущенный пост, как его попросили снять кепку с триколором перед началом съемок, но он отказался. Малахов не стал комментировать ситуацию, а просто выложил в своем телеграм-канале фото из эфирной студии.

Михаил Мамаев некоторое время назад приехал из зоны СВО, где работает военкором, чтобы вместе с другими "гардемаринами" поздравить россиян с праздниками на канале "Россия 1". Его попросили снять бейсболку с триколором. Разгорелся спор, в котором Мамаева спросили, отчего ему так принципиально быть в кепке с флагом, а он встречно поинтересовался, зачем редакторам надо, чтобы он ее снял. Оказалось, что таковы требования операторов.



"Я ответил, что не сниму", – написал в своем канале актер.



Андрей Малахов на возмущенный пост актера отреагировал лаконично и четко, просто выложив у себя в Телеграм несколько кадров из эфирной студии, где Михаил Мамаев спокойно сидел в той самой бейсболке с триколором. Видимо, инцидент перед началом съемок окончился в пользу актера.

Напомним, Михаила Мамаева страна узнала после роли Никиты Оленева в одной из серий киносаги про гардемаринов. С конца прошлого года актер работает в зоне СВО.

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