Шуфутинский на инвалидной коляске: что случилось со здоровьем певца

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Недавно популярного певца Михаила Шуфутинского сфотографировали в инвалидном кресле. Встревоженные поклонники начали строить самые разные версии того, что же приключилось с кумиром. На концерте певец наконец раскрыл тайну своего непривычного способа передвижения.
Недавно в состоялись съемки концерта "Наш Новый год", в котором участвовал и исполнитель хита "Пальма-де-Майорка". В этом сборном выступлении Шуфутинский вместе с Филиппом Киркоровым спел покорившую чарты этой осенью композицию "Жара". Журналисты не упустили возможности спросить у музыканта, что же случилось с его здоровьем.
Михаил Шуфутинский рассказал, что после травмы, полученной в этом году при игре в хоккей, периодически испытывает боль в позвоночнике, поэтому приходится прибегать к хитростям для экономии сил. Например, проезжать большие расстояния, а не идти пешком. Но он не считает периодические поездки на инвалидной коляске чем-то проблемным.
"Мне 75 лет. Бывает, что позвоночник болит. Ничего в этом такого нет", – заключил Шуфутинский.
В доказательство певец бодро вскочил, демонстрируя здоровье. До самого Нового года у музыканта плотный график: концерты, съемки, корпоративы. Но новогоднюю ночь он собирается подарить любимой жене на Мальдивах.
Ранее мы писали, что Михаил Шуфутинский был недоволен решением сына пойти в армию, но отговаривать не стал.
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