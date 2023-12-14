Шуфутинский на инвалидной коляске: что случилось со здоровьем певца

Шуфутинский на инвалидной коляске: что случилось со здоровьем певца
Михаил Шуфутинский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
На недавнем концерте музыкант рассказал, какая причина заставила его сесть в кресло на колесах

Недавно популярного певца Михаила Шуфутинского сфотографировали в инвалидном кресле. Встревоженные поклонники начали строить самые разные версии того, что же приключилось с кумиром. На концерте певец наконец раскрыл тайну своего непривычного способа передвижения.

Недавно в состоялись съемки концерта "Наш Новый год",  в котором участвовал и исполнитель хита "Пальма-де-Майорка". В этом сборном выступлении Шуфутинский вместе с Филиппом Киркоровым спел покорившую чарты этой осенью композицию "Жара". Журналисты не упустили возможности спросить у музыканта, что же случилось с его здоровьем.

Фото: социальные сети

Михаил Шуфутинский рассказал, что после травмы, полученной в этом году при игре в хоккей, периодически испытывает боль в позвоночнике, поэтому приходится прибегать к хитростям для экономии сил. Например, проезжать большие расстояния, а не идти пешком. Но он не считает периодические поездки на инвалидной коляске чем-то проблемным.

"Мне 75 лет. Бывает, что позвоночник болит. Ничего в этом такого нет", – заключил Шуфутинский.  

В доказательство певец бодро вскочил, демонстрируя здоровье. До самого Нового года у музыканта плотный график: концерты, съемки, корпоративы. Но новогоднюю ночь он собирается подарить любимой жене на Мальдивах.

Ранее мы писали, что Михаил Шуфутинский был недоволен решением сына пойти в армию, но отговаривать не стал.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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