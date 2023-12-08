Почему Шуфутинский резко выступил против службы сына в армии

Певец не одобрил решения наследника, но отговаривать не стал

Михаил Шуфутинский не приучал детей к труду, он просто рассказал им, что в Америке трудовой стаж к окончанию университета весьма полезен, поскольку дает рекомендацию для будущей работы. Но когда младший сын внезапно вместо поступления в университет решил пойти в армию, отец не обрадовался. Однако отговаривать не стал.

"Мы подумали: если скажем ему нет, он сочтет это за упущенную возможность", – отметил певец.



К счастью, Антон Шуфутинский не изменил медицине: он стал военным врачом и служил в этой должности много лет, а после стал начальником отдела в компании, производившей лекарственные препараты. Старший, Дэвид, вернулся с отцом в Россию и стал продюсером. Его фирма выполняет заказы на дубляж, подбирает артистов в международные кинопроекты в разных странах.

Сыновья исполнителя хита "3 сентября" живут по разным краям мира. Несмотря на полмира между ними, братья не теряют связи и очень дружны. Дэвид подарил отцу троих внуков. Младший, Антон, остался в Америке, живет в штате Филадельфия и стал папой четырех детей.

Один из сыновей младшего сына – рэпер, и дед слушает его произведения, однако для дуэта пока не созрел. Но он помогает внуку деньгами и не считает это чем-то возмутительным.

Ранее мы писали, что Михаил Шуфутинский призвал не наказывать покинувших Россию артистов.

