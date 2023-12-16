Какая причина заставляет Малахова скрывать сына от общественности

Известный ведущий признался, что опасается излишнего интереса к ребенку

Андрей Малахов по праву считается одним из самых известных и популярных ведущих. Его даже называют "королем ток-шоу", и этот король много лет в своих передачах задавал вопросы о чужой личной жизни. При этом о своей семье и жизни шоумен выдает информацию строго дозированно. Так, например, он объяснил, почему

до сих пор никто не видел его шестилетнего сына и не знает, как выглядит мальчик.

Малахов заявил, что не собирается выкладывать фото и видео своего сына без прямого разрешения ребенка на публикацию, потому что побаивается повышенного интереса к мальчику. Ведущий намерен подождать, пока Саша подрастет и сам решит, хочет он быть публичным человеком или предпочитает оставаться в тени.

Ребенок у Андрея Малахова и его жены Натальи появился в 2017 году, и в выборе имени участвовала вся страна, однако на этом медийность Малахова-младшего и закончилась, так что в сети пока не появилось ни одной его фотографии.

Напомним, несколько дней назад в честь дня рождения Андрей Малахов отвел сына на детскую постановку "Снеговик", о чем написал в своих соцсетях. Он выложил кадры спектакля, но фотографии сына снова не появилось. Единственное, что открыл счастливый отец, это то, что ребенок отличается от своих сверстников. Так, например, он очень сильно интересуется народными профессиями и знает по именам всех окрестных дворников.

Ранее мы писали, что Андрей Малахов жестко ответил Михаилу Мамаеву после конфликта на съемках, в которых участвовал бывший "гардемарин".

