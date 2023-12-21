Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"
Андрей Малахов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Андрей Малахов с Дмитрием Борисовым, наконец, помирились после давнего инцидента. Накануне обоих увидели вместе на ковровой дорожке – оба появились на одном светском мероприятии.

Еще шесть лет назад Малахов покинул Первый канал и начал вести "Пусть говорят" на "России 1". К слову, в тот момент Андрей сам предложил Борисова на собственное место – не сомневался, что он прекрасно справится. А затем вдруг выяснил, что Первый канал, кажется, и сами понял, как поступать: молодой телеведущий уже записывался на студии – пока еще Малахов числился на "Первом".

Андрей задал прямой вопрос коллеге: правда ли, что уже идут съемки? И получил следующий невразумительный ответ: "Да, все в этом мире как крыло бабочки". И общение сошло на "нет". Оба даже перестали пересекаться в спортзале. 

Однако спустя некоторое время Борисов и Малахов наладили общение. У обоих ныне хватает своих телепроектов.

А не так давно мы рассказывали о причине, по которой король отечественных ток-шоу старается скрывать сына от общественности. На удивление, здесь Андрей весьма щепетилен в вопросе разрешения на публикацию: ведущий заявил, что для этого необходимо прямое согласие наследника.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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