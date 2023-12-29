Василий Ливанов рассказал неожиданную правду о травле Михалкова

"Шерлок Холмс" поведал, как завидовали и интриговали в адрес гения

Василий Ливанов, любимый российскими кинозрителями за роль великолепного Шерлока Холмса с Бейкер-стрит, признался, что со знаменитым советским поэтом, автором двух версий государственного гимна Сергеем Михалковым они были очень дружны. Отец и мать Ливанова дружили с Михалковым и его первой женой.

"Холмс" вспоминал Михалкова как доброго человека, постоянно помогавшего кому-то в добыче материальных благ того времени: квартир, помощи в лечении, дефицитных путевок.



"Конечно, ему завидовали", – заметил Ливанов.

Василий Борисович вспомнил, как не раз на Михалкова набрасывались недруги, обвиняя в попытке прогнуться под любую власть и приспособленчество ко всем политическим реалиям – гения буквально травили. Но, по словам того же Ливанова, Михалков не обращал на это внимания. Так, на издевательское замечание, что гимн, написанный поэтом, талантливым не назовешь, Михалков иронически ответил, что слушать его все равно будут стоя.

Сергей Михалков и правда "набрал" в свой послужной список немало заслуг. Сатирическую передачу "Фитиль" смотрели несколько десятилетий и очень любили. Словами, сочиненными Михалковым и еще тремя авторами-фронтовиками, украшена плита у Могилы Неизвестного Солдата. И, конечно, гимн Советского Союза, написанный в 1977 году, и слова гимна РФ на ту же мелодию, тоже обессмертили имя поэта.

Точных обстоятельств травли Михалкова Василий Борисович не знает, потому что принадлежит к другому поколению, но из рассказов отца понимал, что зависть к Михалкову цвела буйным цветом. Особенно его ненавидели те, кто сам ничего из себя не представлял.

Ранее мы рассказывали, что Василий Ливанов заявил, что Пугачева не стоит того, чтобы он о ней думал.