Бритни Спирс сделала громкое заявление: "Я никогда не вернусь!"

Пошли слухи о том, что певица записывает новый альбом

Популярная певица Бритни Спирс давно приучила любителей своего творчества к непредсказуемости и эксцентричности. Фанаты готовы к любому ее поступку, однако свежих композиций давно не ждут. Недавно поп-звезда оглушила публику заявлением о точке в музыкальной карьере.

Последнюю композицию Бритни записала в 2023-м совместно с рэпером will.i.am. Фанаты уже и не ждали продолжения, однако некоторое время спустя в Сети заговорили о записи нового альбома Бритни и о том, что сама она якобы ищет авторов и исполнителей.

Учитывая прогремевшую книгу авторства Бритни Спирс, в которой она раскрыла массу секретов, громкое возвращение легло бы идеально на подготовленную почву. Но артистка опровергла слухи и сделала громкое заявление о том, что не собирается возвращаться к музыкальной деятельности. В своем личном блоге она призналась, что поставила точку в своей вокальной карьере.

" Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Я писатель-призрак, и мне это нравится", – отметила Бритни.

Кроме того, Спирс раскрыла правду о том, что ее книга была издана якобы незаконно и без ведома автора. Певица заверила, что о выходе мемуаров прекрасно знала, а фанаты, которые прочли их, и так знают и биографию, и историю любимой артистки, так что слухи из Сети им не интересны.

Ранее мы писали об удивлении Бритни Спирс, искренне недоумевающей по поводу неприязни пользователей Сети к ее откровенным фото.

