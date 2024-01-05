Бритни Спирс сделала громкое заявление: "Я никогда не вернусь!"

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Популярная певица Бритни Спирс давно приучила любителей своего творчества к непредсказуемости и эксцентричности. Фанаты готовы к любому ее поступку, однако свежих композиций давно не ждут. Недавно поп-звезда оглушила публику заявлением о точке в музыкальной карьере.
Последнюю композицию Бритни записала в 2023-м совместно с рэпером will.i.am. Фанаты уже и не ждали продолжения, однако некоторое время спустя в Сети заговорили о записи нового альбома Бритни и о том, что сама она якобы ищет авторов и исполнителей.
Учитывая прогремевшую книгу авторства Бритни Спирс, в которой она раскрыла массу секретов, громкое возвращение легло бы идеально на подготовленную почву. Но артистка опровергла слухи и сделала громкое заявление о том, что не собирается возвращаться к музыкальной деятельности. В своем личном блоге она призналась, что поставила точку в своей вокальной карьере.
" Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Я писатель-призрак, и мне это нравится", – отметила Бритни.
Кроме того, Спирс раскрыла правду о том, что ее книга была издана якобы незаконно и без ведома автора. Певица заверила, что о выходе мемуаров прекрасно знала, а фанаты, которые прочли их, и так знают и биографию, и историю любимой артистки, так что слухи из Сети им не интересны.
Ранее мы писали об удивлении Бритни Спирс, искренне недоумевающей по поводу неприязни пользователей Сети к ее откровенным фото.
Когда-то экс-примадонна могла позволить себе все, что угодно