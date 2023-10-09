Врачи диагностировали Бритни Спирс опасную болезнь

По поведению звезды психиатры делают выводы о наличии симптомов, свойственных отравлению алюминием

Расставшаяся в августе с мужем Бритни Спирс постоянно вызывает у поклонников беспокойство за ее психику и здоровье. То она устраивает вечеринку со стриптизом, то хватается за ножи, то снимает гипер-откровенные клипы. Недавно психиатры предположили, что причиной всего этого вполне может быть отравление алюминием.

Подписчики звезды обращались в полицию с просьбой проверить, все ли хорошо у принцессы поп-сцены, но стражи порядка ничего не обнаружили. Теперь поклонники разделились на два лагеря. Одни уверены, что Бритни нуждается в помощи и возвращении под опеку, другие спокойно уверяют, что экстравагантное поведение – лишь способ самовыразиться.

Гомеопат и психиатр Дмитрий Попов предполагает, что могло иметь место отравление внешне безобидным металлом, из которого делают посуду и предметы быта. По словам медика, странности поведения, наблюдаемые у Бритни Спирс, весьма похожи на те, что характерны для отравления алюминием. Изделиями из него безопасно пользуются миллионы людей, но есть те, кто гиперчувствителен к этому металлу.

Также доктор предполагает, что выходки поп-принцессы – это попытки привлечь внимание, пусть даже через скандал. Пресса не раз писала про употребление звездой запрещенных препаратов, по этой причине с ней перестали общаться сыновья.

Если правда, что Спирс отравлена алюминием, то не исключено появление мыслей о суициде, что также свойственно влиянию металла. Кроме того, состояние Бритни напоминает многодневную усталость человека, который может взбодриться только с помощью стимуляторов.

Ранее медики уже усматривали в поведении звезды странные признаки, но тогда речь шла о биполярном расстройстве.

