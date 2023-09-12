Угодивший в скандал с наркотиками муж известной актрисы понес наказание

Суд вынес приговор супругу Кристины Бабушкиной

Несколько месяцев назад сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился супруг актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев. Сама артистка была на пассажирском сиденье. Полицейские, осмотрев транспортное средство, обнаружили пакетик с наркотическим веществом, который мужчина пытался спешно проглотить. Кроме того, Гацунаев набросился на одного из сотрудников дорожно-патрульной службы. Он укусил правоохранителя за палец.

В итоге супругу артистки предъявили обвинения по двум статьям – 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и 6.8 КоАП РФ "Незаконный оборот наркотических средств". Пока шло следствие, Гацунаев был под домашним арестом.

Сегодня же стало известно, что мужчина понес наказание. Замоскворецкий суд оштрафовал мужа Бабушкиной на 200 тысяч рублей. Он признал вину.

Кристина Бабушкина – звезда российского кино. Ее можно увидеть в таких фильмах, как "Духless 2" (2015), "Страна чудес" (2015), "Ночные стражи" (2016), "Кровавая барыня" (2017), "Беспринципные" (2020), "13 клиническая" (2022), и других.