В видео с танцующей в белье Бритни Спирс заметили подозрительную деталь

В видео с танцующей в белье Бритни Спирс заметили подозрительную деталь
Фото: face to face/www.globallookpress.com
Звезда снова станцевала на камеру

Добившаяся свободы Бритни Спирс продолжает эпатировать публику. Впрочем, ее выходки уже особо никого не удивляют – народ привыкл, что звезда каждый день танцует едва ли не в чем мать родила. Однако одна из последних публикаций у вызвала новые вопросы, поскольку на видео с артисткой заметили подозрительную деталь.

Певица опубликовала ролик, в котором танцует в откровенном фиолетовом белье и зимних сапогах. Наряд полностью обнажал ягодицы Бритни, и это она максимально подчеркивала с помощью своих движений. Кадры имеются в распоряжении "Пятого канала". 

При этом больше всего народ был озадачен не внешним видом звезды, а задним планом. Люди не поняли, почему артистка уже поставила рождественскую елку в начале октября, ведь до праздника – еще два месяца.

Комментарии к публикации знаменитость предусмотрительно скрыла, однако видео успело разойтись по другим соцсетям, где в публика снова бьет тревогу из-за ее поведения.

"Ей плохо, но она думает, что хорошо", "Жаль ее, ей нужна помощь, она глубоко несчастная и безумно одинокая", "Ее оттуда наверное увезут в дурку", "Уже ассоциации с Бритни – грязные танцы. Как у Волочковой шпагат", – пишут в интернете.

Ранее врачи нашли у Спирс признаки смертельной болезни.

Источник: Утро.ру
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