Охлобыстин резко высказался о "Новогодних огоньках"

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Популярный киноактер Иван Охлобыстин резко высказался о традиционных новогодних передачах, которые каждый праздник транслируют российские телеканалы. Как правило, это либо эстрадные концерты с обилием старых и новых звезд, либо музыкальные фильмы.
Исполнитель роли доктора Быкова в сериале "Интерны" устроил опрос среди своего окружения, поинтересовавшись, что они думают о качестве "новогодних огоньков" и о тех, кто на них выступает. По словам актера, ссылающегося на ответы друзей, в этом году уровень выступлений был средний и в целом людям понравилось.
"Огоньки" были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня", – резко заявил артист.
Не забыл звезда фильма "Холоп" и об обещании организатора "голой вечеринки" Насти Ивлеевой отдать на благотворительные цели средства, собранные на той самой тусовке. Напомним, после покаянного видео телеведущей и блогерши актер язвительно предложил Ивлеевой перевести средства в фонд, поддерживающий жителей воюющих регионов и помочь многодетным семьям, лишившимся кормильца. Артист рассказал тогда, что на новогоднем столе у этих людей – только картошка, тушенка и конфеты из гуманитарной помощи.
Ранее мы писали, что старший сын Ивана Охлобыстина Василий ушел в армию.
Когда-то экс-примадонна могла позволить себе все, что угодно