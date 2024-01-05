Охлобыстин резко высказался о "Новогодних огоньках"

Актер и режиссер поделился мнением своего окружения

Популярный киноактер Иван Охлобыстин резко высказался о традиционных новогодних передачах, которые каждый праздник транслируют российские телеканалы. Как правило, это либо эстрадные концерты с обилием старых и новых звезд, либо музыкальные фильмы.

Исполнитель роли доктора Быкова в сериале "Интерны" устроил опрос среди своего окружения, поинтересовавшись, что они думают о качестве "новогодних огоньков" и о тех, кто на них выступает. По словам актера, ссылающегося на ответы друзей, в этом году уровень выступлений был средний и в целом людям понравилось.



"Огоньки" были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня", – резко заявил артист.





Не забыл звезда фильма "Холоп" и об обещании организатора "голой вечеринки" Насти Ивлеевой отдать на благотворительные цели средства, собранные на той самой тусовке. Напомним, после покаянного видео телеведущей и блогерши актер язвительно предложил Ивлеевой перевести средства в фонд, поддерживающий жителей воюющих регионов и помочь многодетным семьям, лишившимся кормильца. Артист рассказал тогда, что на новогоднем столе у этих людей – только картошка, тушенка и конфеты из гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что старший сын Ивана Охлобыстина Василий ушел в армию.

