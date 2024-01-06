Беглая ведущая "России 1" яростно накинулась на Познера

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После известных событий прошлого года многие именитые личности постарались погромче заявить о своей позиции и считают собственное мнение единственно верным. Так, одна из российских беглянок, бывшая телеведущая федерального канала "Россия 1" Фарида Курбангалеева очень недовольна тем, как себя ведет ее коллега Владимир Познер.
Экс-ведущая новостной программы "Вести" активно критикует решения Кремля и требует такого же поведения от других людей. Курбангалееву, надо полагать, очень раздражает, что Владимир Познер никак особо не проявляет свою точку зрения и решил залечь на дно. В отличие от самой Фариды, которая старается погромче трубить о своем недовольстве действиями Москвы.
Женщина очень раздражена тем, что Познер занят не столь важными, на ее взгляд, темами. Например, недавно стало известно, что он снимает киноленту о Турции.
"Его Турция очень интересует. Это, конечно, страшно актуально в 2023 году", – сокрушается Фарида.
Также Курбангалеева в шоке от того, что Познер сотрудничает с уральским брендом одежды. Экс-ведущая "Вестей" яростно накинулась на 89-летнего коллегу и объявила, что отныне считает его "недоразумением".
К слову, ранее стало известно, зачем Владимир Познер приезжал в Москву.
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