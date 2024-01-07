Телеведущий "России 1" рискует попасть под "отмену" из-за резкого высказывания

Шоумен неосторожно высказался в своем блоге, за что может получить серьезные последствия

Телеведущий Алексей Остудин вновь напрашивается на скандал. Однажды он уже вызвал на себя шквал критики за оценку действий России на Украине. И недавно шоумен выдал новое высказывание. На сей раз о провинциальной жизни.

Сходив на чеховские "Три сестры", поставленные Константином Богомоловым, Остудин на своей странице в соцсетях начал рассуждать о жизни в российской провинции.

"Какая же тоска вся это русская провинциальная жизнь! Прям безысходная тоска", – отметил телеведущий.

Какие последствия этого высказывания навлечет на себя шоумен, пока неясно. Напомним, прежде публицист Михаил Шахназаров весьма резко отзывался об Остудине, утверждая, что тот осуждает политику страны и вообще признавался в принадлежности к неким меньшинствам. Сам Остудин тогда на резкие высказывания не реагировал. Но сейчас он серьезно рискует навлечь на себя гнев общественности и патриотов. В последнее время многое явно изменилось и то, что легко допускали раньше, сегодня не прощают. Вспомнить хотя бы многочисленные "отмены" звезд после скандальной ивлеевской вечеринки.

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