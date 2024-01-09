Концерт Галкина* в одной из стран СНГ под угрозой срыва

Концерт Галкина* в одной из стран СНГ под угрозой срыва
Кадр: YouTube.com
Люди не горят желанием покупать слишком дорогие билеты

Максим Галкин* продолжает активно выступать за границей. Гастроли артиста расписаны до августа. Среди точек назначения – Пхукет, Бали, Сидней, Стокгольм и другие города. Выйти на сцену в этом году он планирует и в странах СНГ. Например, в феврале у него назначен концерт в Баку, который уже под угрозой срыва.

Ранее Максим Галкин* не смог выступить в Казахстане. Концертные площадки одна за другой объявили, что закрываются на временный ремонт. Сам артист после этого заявил, что приехать в страну ему помешали казахстанские власти, которые договорились обо всем с Москвой.

Однако в Азербайджане возникла проблема совсем иного рода. Выступление Галкина* должно состояться 9 февраля в Баку Конгресс Центре. Стоимость билета начинается от 6 тысяч рублей и доходит до 31,5 тысячи. В афише сказано, что муж Пугачевой представит свой новый материал, который он наработал по итогам прошедшего года. 

"Он охотно готов поделиться с вами своими мыслями и переживаниями", – сказано в сообщении.

Только публика раскупает билеты крайне неохотно – многие места в зале на более чем две тысячи мест сейчас свободны к продаже. Некупленными остаются порядка 1,3 тысячи билетов. 

Фото: скрин сайта по бронированию билетов

Почему публика не спешит приобретать места в зрительном зале на выступлении Галкина* неизвестно. Не исключено, что дело может быть в крайне высокой стоимости билетов. Например, на Бали, где у юмориста назначен концерт 27 января, свободных билетов уже нет.

*признан иностранным агентом в России

Источник: Утро.ру
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