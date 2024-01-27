Как будут кормить Блиновскую в СИЗО: платное меню

Арестантка может позволить себе блюда повкуснее за отдельную плату

Блогер Елена Блиновская отправилась в СИЗО – неоднократные нарушения домашнего ареста обернулись настоящим заключением. Сейчас повелительница марафонов находится в "Печатниках".

Заработавшая миллиарды блогер не потрудилась выплатить налоги и более того: она скрывала реальную прибыль. Когда ею заинтересовались фискальные органы, вскрылась масса нарушений, которая грозит предприимчивой даме неслабым сроком. Пока же недели до конца апреля ей предстоит провести за решеткой.

Такое решение судебные органы приняли после того, как безбашенная подследственная устроила роскошную вечеринку у себя дома, несмотря на то, что ее счета арестованы и денег, по идее, у нее нет.

В СИЗО, разумеется, изысканных условий и повышенного комфорта нет. Традиционное меню узников не отличается гурманством: на завтрак – каша, на обед – суп, а вечером – рыба с пюре. Однако если обитатель тюремных "апартаментов" при средствах, он может существенно улучшить свой рацион за собственные же деньги.

Так, например, на обед можно заказать салат, фетучини и фокаччу. Есть вариант с куриным шницелем, шарлоткой, гороховым супом и салатом "Нежность". Еще один вариант – уха, котлета с брокколи и паста с маслом. Для тех, кто любит посытнее, в меню осетинский пирог, сосиски в тесте, булочки, творожные пончики и печеные пирожки. Стоимость вкусного обеда, который доставят из кулинарии изолятора, от пятисот до тысячи рублей.

Напомним, в отношении блогера возбуждено три уголовных дела по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов (особо крупный размер) и неправомерному обороту средств. Общий срок, который может получить королева марафонов, достигает 16 лет.

Ранее мы писали, что Елена Блиновская оказалась среди "жертв" Ксении Собчак: после интервью ей жизнь многих звезд пошла наперекосяк.

