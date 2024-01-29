В России придумали справедливое наказание для музыкантов из группы "Би-2"

Участники коллектива многих разозлили

Музыкантов группы "Би-2" могут депортировать в Россию, где общественники требуют сразу же отправить их за решетку и возбудить дело о поддержке терроризма.

На днях коллектив собираются выдворить из Таиланда, где они провели два концерта, не озаботившись разрешением властей на работу. Артистов отправят в те страны, по чьим паспортам они прилетели в королевство. Фронтмены летали по израильскому и австралийскому паспортам, так что, скорее всего, их отправят в эти страны.

Остальному коллективу придется вернуться в Россию, где им совершенно не рады. Общественники из организации "Ветераны России" собираются обращаться в СК и Генпрокуратуру, чтобы против членов группы возбудили дело по статье 205.1 "Содействие террористической деятельности".

Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева*, признан иноагентом. Он неоднократно рассказывал, как поддерживает ВСУ.

Напомним, группу "Би-2" полиция задержала на Пхукете, потому что музыканты провели концерты, имея на руках лишь туристическую, но не рабочую визу. Их отвезли в участок, затем суд приговорил их к штрафу. Указанную сумму задержанные заплатили сразу же, но их вернули под арест до решения о депортации. Сами артисты заверили, что нарушение с визой на совести организатора концерта.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", ранее проблем с визами и другими документами участники группы не имели, хотя не раз проводили концерты в Таиланде. Сами артисты намекают на то, что причина интереса к ним миграционной полиции кроется где-то вне.

Ранее мы писали, что Шуру из "Би-2" обвинили в домогательствах.



*признаны иноагентами в России

